Сообщают, что Крымский мост перекрыт.

20 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Как отмечают местные Telegram-каналы, там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива.

При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Некоторые Telegram-каналы пишут об "отбитой атаке".

Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен черный дым.

Взрывы в Крыму

Как сообщалось, неделю назад военная контрразведка Службы безопасности Украины и Военно-морские силы Украины провели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

Еще раньше по Севастополю были нанесены ракетные удары - попало по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе.

В начале августа случилася "бавовна" на крымских военных аэродромах.

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