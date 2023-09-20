20 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.
Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Как отмечают местные Telegram-каналы, там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива.
При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Некоторые Telegram-каналы пишут об "отбитой атаке".
Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен черный дым.
Взрывы в Крыму
Как сообщалось, неделю назад военная контрразведка Службы безопасности Украины и Военно-морские силы Украины провели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.
Еще раньше по Севастополю были нанесены ракетные удары - попало по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе.
В начале августа случилася "бавовна" на крымских военных аэродромах.