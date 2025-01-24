Поражение завода привело к уничтожению определенного количества оборудования и изготовленной продукции, отметил Иван Ступак.

Поражение российского завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске должно отсрочить на некоторое время способность РФ наносить удары из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Такое мнение в эфире Радио NV высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"В чем фишка этого предприятия? Оно производит микроэлектронику... Внимание, для ракет "Искандер" и зенитно-пушечных комплексов "Панцирь". Уже в третий раз Украина пытается остановить производство продукции", - отметил Ступак.

Он обратил внимание, что российские военные корреспонденты распространяли информацию, что именно на заводе "Кремний Эл" зафиксирован "прилет" беспилотников.

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В частности, было уничтожено определенное количество оборудования и изготовленной продукции, а также нарушены производственные цепочки.

"Это означает, что меньше сейчас будет возможностей изготавливать "Искандеры". Не знаю, на сколько... на неделю, на полторы, на месяц? Так же будет и с "Панцирями". Мы на время откладываем, во-первых, удары "Искандерами" по линии фронта, по приграничным районам - Харьковщина, Сумщина. Если мы говорим о "Панцирях", то возможно нарушили цепочку и меньше будет производственной мощности у Российской Федерации делать эти "Панцири", которые являются ценными и дорогими для них, но эффективными. Они эффективно сбивают украинские беспилотники", - подчеркнул Ступак.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Генеральном штабе ВСУ проинформировали о поражении завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, которое является одним из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. В частности, завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения, в том числе, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

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