Сбиты 2 ракеты из четырех.

Ночью и утром Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, применив баллистические ракеты и десятки БПЛА. В Воздушных силах ВСУ рассказали о подробностях атаки и работе ПВО.

Так, сообщается, что враг атаковал 39-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски из Воронежской и Брянской области).

Отмечается, что украинской ПВО удалось сбить две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области.

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Также уничтожено 24 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях. Еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны.

"К сожалению, в результате вражеского удара по Киеву погибли люди - сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод", - сообщают в ПС.

В Запорожье предварительно информации о погибших нет, но есть пострадавшие, продолжаются поисковые работы. Отмечается, что враг ударил баллистикой по одному из предприятий города, также повреждены дома и транспортные средства.

Российская атака - детали

Утром Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву, зафиксированы пожары в результате падения обломков, пока известно о четырех погибших и трех пострадавших.

Также враг нанес удар по центру Запорожья, пока известно о 10 пострадавших.

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