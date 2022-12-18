По данным Института, эти усилия являются нежизнеспособными и, вероятно, будут продолжать порождать конфликт между Минобороны РФ и ультранационалистическим провоенным сообществом.

Кремль пытается изобразить российского президента Владимира Путина как компетентного военачальника, а также реабилитировать имидж Министерства обороны.

Именно для этого Путина отправляют участвовать в "бессмысленных мероприятиях", в частности, в торжественном открытии индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали. Об этом речь идет в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль, скорее всего, сознательно обнародовал присутствие Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с Путиным. Это должно было представить российское ведомство как организованную, единую и эффективную военную структуру и защитить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики. Однако по данным ISW, эти усилия являются нежизнеспособными и не остановят конфликт между Минобороны РФ и ультранационалистическим провоенным сообществом.

Видео дня

Как отмечается, пропагандисты пытаются также напомнить российскому народу, что Путин является не только военным лидером, но и гражданским, который имеет тесные связи с народом. Они хотят, чтобы Путина рассматривали как "вестника хороших новостей".

Отмена мероприятий с Путиным

Как ранее сообщал УНИАН, Путин отменил пресс-конференцию накануне Нового года впервые с 2012 года. Нынешнее постановочное мероприятие, по данным СМИ, могли отменить из-за неудовлетворительной для россиян ситуации на фронте.

Кроме того, стало известно, что проведение большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Вас также могут заинтересовать новости: