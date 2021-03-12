Также глава украинской делегации в ТКГ заявил, что "слухами не живет", когда его спросили о вероятном наступление оккупантов 15 марта.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал намерение российских оккупантов открывать "упреждающий огонь" по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал во время общения с журналистами по случаю открытия новой инсталляции "Взгляд в прошлое" к годовщине Куреневской трагедии в Бабьем Яру.

В частности, его спросили о вероятном наступление российских оккупантов на Донбассе 15 марта.

"Я слухами не живу", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что один из главарей оккупационных сил Российской Федерации на Донбассе издал "распоряжение" террористическому формированию "народная милиция" обстреливать боевые позиции украинских войск.

"Я его читал, я его обнародовал на заседании (ТКГ) и сказал, что на такие военные действия будем отвечать действиями зеркальными. То есть они не должны даже думать о том, что мы будем наблюдать. На зло будем отвечать силой", - заявил Кравчук.

Что предшествовало

Недавно боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "упреждающий огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в ТКГ расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины не позволят российским оккупантам повторить захват украинских территорий, как в 2014 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко