На записи с высоты можно увидеть, как танк эффектно подрывается и ему срывает башню.

Боевая группа К2, которая принадлежит к 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы, опубликовала очередное видео уничтожения военной техники врага на окраинах города Марьинка Донецкой области.

Видео опубликовали на фейсбук-странице боевой группы.

На записи с высоты можно увидеть, как танк эффектно подрывается и ему срывает башню.

"Ехали "туристы" по полю, поглядывая на украинские поля, где, тем временем, занимались "посевом зерновых" бравые ребята из группы К2 с еще одним знаменитым подразделением. И получилось так, что встретилась та "туристическая" машина с нашими сеялками. Да и сломалась навсегда", – написали украинские военные.

Что известно о потерях врага на войне

За 107 дней полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" почти 32 тысячи российских вояк. Только за последние сутки было утилизировано две сотни оккупантов. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и тому подобное.

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

Ранее УНИАН сообщал, что армия РФ уже потеряла более 40% от общего количества строевых танков, которые были у нее перед вторжением.

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