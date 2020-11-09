Глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук уверяет, что завтра с украинской стороны восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.
Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе со ссылкой на заявление Кравчука.
"Завтра, 10 ноября, начиная с 08:00, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в "нормандском формате" и непосредственно во время прошлого заседания ТКГ, на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, а на КПВВ в Счастье - работа ЦНАП и "Ощадбанка", - официально заявил Кравчук.
В частности, на территории Донецкой области речь идет о КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а на Луганщине - о КПВВ "Станица Луганская" и новосозданных контрольных пунктах въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".
В этой связи пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00.
Также при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.
Читайте такжеРоссия срывает открытие КПВВ на Донбассе - украинская делегация в ТКГ
Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.
"С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверений российской стороны о необходимости заботы о нуждах мирных жителей с обеих сторон линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, данных руководству ОБСЕ", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские представители не откроют КПВВ со своей стороны линии разграничения.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Кабмине рассказали, как карантин повлияет на выплату пенсий жителям ОРДЛО
- Украина готова открыть два КПВВ на Донбассе уже 10 ноября – Офис президента
- Названа дата открытия существующих и новых КПВВ на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram