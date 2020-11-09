Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00 с соблюдением противоэпидемиологических мер.

Глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук уверяет, что завтра с украинской стороны восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе со ссылкой на заявление Кравчука.

"Завтра, 10 ноября, начиная с 08:00, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в "нормандском формате" и непосредственно во время прошлого заседания ТКГ, на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, а на КПВВ в Счастье - работа ЦНАП и "Ощадбанка", - официально заявил Кравчук.

В частности, на территории Донецкой области речь идет о КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а на Луганщине - о КПВВ "Станица Луганская" и новосозданных контрольных пунктах въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

В этой связи пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00.

Также при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Читайте такжеРоссия срывает открытие КПВВ на Донбассе - украинская делегация в ТКГ

Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

"С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверений российской стороны о необходимости заботы о нуждах мирных жителей с обеих сторон линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, данных руководству ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские представители не откроют КПВВ со своей стороны линии разграничения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко