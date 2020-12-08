Оккупанты на один день разблокировали пересечение линии разграничения напротив КПВВ «Новотроицкое».

Российские наемники заблокировали пропуск на пяти контрольно-пропускных пунктах – "Счастье", "Золотое", "Гнутовое", "Майорское", "Марьинка". Граждане линию разграничения не пересекали.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

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В то же время все КПВВ в районе операции Объединенных сил работают, по решению командующего, ежедневно с 8:00 до 16:00.

Фактически ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", а движение по дорожному коридору к КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют дважды в неделю в понедельник и пятницу, информируют в штабе.

В частности, 7 декабря 523 лица перешли КПВВ "Станица Луганская" в сторону ОРЛО, а более тысячи прошли контролируемую территорию.

В штабе также отмечают, что оккупанты на один день – 7 декабря – разблокировали пересечение линии разграничения напротив КПВВ "Новотроицкое", где 84 гражданина и 19 автомобилей двинулись в сторону оккупированного Донбасса.

Почему не работают КПВВ на Донбассе

С 10 ноября Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

В Донецкой области функционируют КПВВ "Гнутовое", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское", на Луганщине - КПВВ "Станица Луганская" и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

Впрочем, российская сторона не пропускает граждан через линию разграничения. Граждан возвращают на подконтрольную Украине территорию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

В то же время, в Европе призвали Россию заставить боевиков открыть КПВВ в Счастье и Золотом. В заявлении Франции и Германии подчеркивается, что Украина предприняла шаги для улучшения условий на заброшенных пунктах пропуска до наступления зимы и с целью ослабления страдания людей на востоке Украины.

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Автор: УНИАН