Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что одна из сбитых над Киевом 17 ноября крылатых ракет была оснащена имитатором ядерной боевой части. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины пока не подтверждают и не опровергают такую информацию. По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, соответствующие органы сейчас собирают остатки ракет, документируют их и составляют как вещественные доказательства. Но это не запрещает рассуждать по поводу ракет с массогабаритными макетами.

В чем суть?

Речь идет о крылатых ракетах типа Х-55, которые создавались в 1970-х годах и изначально несли исключительно ядерную боевую часть. Ядерная боевая часть относительно конвенционной боевой части легче и не требует высокоточного наведения. Таким образом просто заменить боевые части на неядерные - не работает.

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Для использования обычной, конвенционной, боевой части надо было, как минимум, заменить систему наведения и изменить конструкцию ракеты. Эти работы были выполнены при создании ракеты Х-555. От ракет типа Х-55 с ядерными зарядами, "новая" ракета Х-555 визуально отличается характерными "крыльями" в носу.

Собственно, всю дорогу с 24 февраля против нас россияне использовали конвенционные Х-555 и Х-101.

Что произошло 17 ноября?

Согласно статье Defense Express, впервые были замечены обломки крылатых ракет Х-55. Нет, против нас не использовали ядерное оружие. Вероятно, эти Х-55 несли макеты боевой части и выполняли функцию мишеней.

С нашей перспективы это - хорошие новости.

Выполняя залповый пуск крылатых ракет, невозможно заранее угадать, какое количество из них будет сбито врагом. Поэтому каждая ракета с залпа должна быть полностью боеспособна для уничтожения намеченной цели.

Сознательное уменьшение суммарной боевой нагрузки залпа, используя микс из "холостых" Х-55 и "боевых" Х-555/101, имеет смысл лишь при условии нехватки полноценных, высокоточных крылатых ракет для выполнения ракетных ударов неизменного объема.

Собственно, это очередное косвенное доказательство, что вражеские ракетные запасы не нескончаемы и производство не покрывает потребности.

Станислав Маньков, аналитик, инженер авиационной и ракетной техники