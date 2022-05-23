Сегодня парламент утвердил указ президента, согласно которому военное положение в Украине продолжается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко прокомментировал ряд решений, которые сегодня были приняты Верховной Радой, среди них продление военного положения в стране до 23 августа.

Ответы и разъяснения он предоставил в эфире информационного телемарафона.

Так, в частности, первый заместитель председателя Верховной Рады ответил на вопрос, можно ли надеяться на отмену военного положения 23 августа, в связи с полным завершением боевых действий ко Дню Независимости Украины.

"Как сказал в своем обращении посол ЕС Матти Маасикас, очень важно иметь надежду. Иметь надежду, что Украина победит эту страшную лавину, которая идет со стороны России. Победит вместе с Европой и со всем миром. Поэтому, как и все украинцы, я верю, что наша победа будет в ближайшее время. Конечно хотелось бы, чтобы она была ко Дню независимости и отпраздновать этот день в своей свободной и независимой стране. Все в руках наших Вооруженных сил, военного командования и президента. Я думаю, вместе мы будем приближать эту победу",- акцентировал Корниенко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады также разъяснил относительно денонсации ряда соглашений с Россией и СНГ и ответил на вопрос, много ли еще таких форматов со страной-агрессором осталось.

"Я думаю, что таких документов еще много, потому что это дело накапливалось не за один день, а долгие годы. В начале 90-х наши политические предшественники имели другое видение, надеялись на сохранение союзной кооперации и сотрудничества между странами, поэтому и образовалось СНГ. Соответственно, где-то лет десять был расцвет всего этого, многое было сделано юридически. Понятно, что этот союз не имеет никакого смысла ни политического, ни практического, а теперь еще и идеологического. Поэтому, мы сейчас все это будем вычищать", - отметил Корниенко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады также прокомментировал внесенные изменения в законодательство, которыми предоставляется возможность выбирать банк для получения военных пенсий.

"Сейчас не очень благоприятная логистическая ситуация в стране. Если военный пенсионер не имеет возможности иметь рядом "Ощадбанк", нужно чтобы он не ездил и не искал отделение. Теперь он может это сделать в других, аккредитованных Нацбанком учреждениях. Это тот законопроект, который мы приняли для того, чтобы разобрать завалы неудачного регулирования. Кроме того, многие военные пенсионеры сегодня воюют, здесь и практичность вопроса, чтобы они вовремя могли получить пенсию. Вообще, сейчас нужно делать все, чтобы максимально упростить жизнь людям", - подчеркнул Корниенко.

Как сообщал УНИАН, Рада утвердила указ президента, согласно которому военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.

Кроме того, Украина сегодня вышла еще из ряда соглашений СНГ, среди которых:

денонсация соглашения между Украиной и Россией об избежании двойного налогообложения,

выход Украины из соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне.

Также Верховная Рада поддержала законопроект, который дает возможность выбирать банк для получения военных пенсий.

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