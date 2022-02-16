Террорист входил в состав группировок боевиков "Оплот" и "Восток".

Оперативники контрразведки Службы безопасности Украины задержали террориста, который является членом незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и пытался скрытно пересечь линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что задержанный входил в состав группировок боевиков "Оплот" и "Восток" и в роли разведчика собирал данные о позиции и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины на территории региона.

По данным ведомства, боевик пытался попасть на контролируемую правительством территорию Украины из-за конфликта с главарями сепаратистов и угроз физической ликвидации.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Также проверяется информация о принадлежности данного лица к российским спецслужбам.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что российско-оккупационные войска на Донбассе увеличивают количество так называемых "инспекционных" групп, осуществляющих "рейды" по общественным местам для выявления лиц, "пригодных к военной службе".

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