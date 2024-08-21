Захватчики продвинулись в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки.

В Донецкой области продолжаются бои за населенный пункт Нью-Йорк, российские захватчики продвинулись в нескольких пунктах. Об этом говорится в обновленных данных аналитического проекта Deep State.

"Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке", - отметили аналитики.

Одновременно отмечается, что данные о ситуации на Курщине будут обновлены уже завтра.

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Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, 17 августа стало известно, что россияне оккупировали Николаевку Донецкой области. Также тогда враг продвинулся возле Водяного, Новожеланного и Желанного в Донецкой области.

13 августа стало известно, что захватчиками были оккупированы еще три населенных пункта - Лисичное, Ивановка, Свиридоновка Покровского района Донецкой области. Тогда российские оккупанты продвинулись в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого.

Аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке считает, что ситуация для Вооруженных Сил Украины в Донецкой области является катастрофической. Армия РФ подошла к Покровску на 7-8 километров.

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