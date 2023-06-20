Российская артиллерия сядет на "голодный паек", отметил эксперт.

Ситуация на Таврическом и на Бердянском направлениях фронта в Украине начинает отдаленно напоминать прошлогоднюю операцию ВСУ в Херсонской области.

"Там мы полтора месяца выносили логистику российских войск, и в результате они приняли решение уходить… Если мы будем продвигаться таким темпом (на Таврическом и на Бердянском направлениях), то мы уже недалеко от отметки, когда рашистская артиллерия сядет на "голодный паек". В распоряжении их артиллерии будут те боеприпасы, которые они производят. По некоторым данным, дальневосточные склады начинают потихонечку заканчиваться, бочка не бездонная", - рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что только за сутки ВСУ "вынесли" на Таврическом направлению 12 складов боеприпасов российских войск: "Там все горит, все взрывается. Мосты, железные дороги и станции".

При этом эксперт уточнил, что на херсонском направлении ВСУ вели даже "более сдержанные боевые действия: "Здесь мы ведем контрнаступательные действия по всей линии фронта"

"Думаю, ближайшие неделя-две покажут основные направления сосредоточения наших усилий и будем понимать, какую тактику ведения боевых избирает наш Генеральный штаб", - добавил эксперт.

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, УНИАН писал, что за две недели на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские защитники освободили восемь населенных пунктов. В списке: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

В свежем отчете Института изучения войны (ISW) отмечалось, что ВСУ могут приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть тактику для будущих операций. Аналитики привели оценку ситуации начальника разведки Эстонии полковника Марго Гросберга, который заявил пару дней назад, что в ближаюшую неделю наступления не будет.