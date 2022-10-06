По его словам, контрнаступательные операции ВСУ долго планировали и мастерски реализовывали.

Контрнаступательные операции Вооруженных сил Украины ошеломляют результативностью. Оккупанты фактически разгромлены и этому предшествовал ряд причин.

Об этом в интервью УНИАН сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Разгром армии РФ четко спланирован и реализован Вооруженными силами Украины. Этому предшествовала кропотливая и планомерная работа, уверен эксперт.

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"Это не с неба упало, это результат кропотливой и планомерной работы наших Вооруженных сил. Первое - мы вели оборонительную операцию, задачей которой было максимально вымотать противника. Иногда даже ценой потери территорий. Тем не менее, мы старались максимально нанести урон живой силе и технике противника, что нам и удалось. Затем мы получили резервы наших военнослужащих, которые учились на учебных центрах наших западных партнеров. Плюс вооружение, которое мы получаем по программе "Рамштайн". Соединив эти два компонента – обученных военнослужащих и новые образцы вооружения – мы, применив новые методики, смогли прорвать оборону противника на Херсонском направлении. Это и дало успех. А за счет вымотанности российских войск получилось так, что за линией фронта второго и третьего рубежа обороны просто нет", - пояснил Жданов.

По его словам, этим и обуславливается темп наступления, особенно на юге. Украинские воины сейчас продвигаются в направлении реки Ингулец до Новой Каховки, где также нет оборонительных рубежей. Именно поэтому на этих участках фронта фиксируются достаточно высокие темпы продвижения.

"На Слобожанском направлении темпы немного ниже из-за того, что противник пытается остановиться и создать хоть какую-то линию обороны. Вот в этом и кроется залог успеха ВСУ на этих двух оперативных направлениях", - отметил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. За минувшие сутки защитники освободили еще три населенных пункта, сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Всего с начала октября бойцы деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям, заявили в британской разведке.

В то же время контрнаступление украинцев в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину, констатировали аналитики из Института изучения войны.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

Из-за военных поражений россияне в очередной раз атаковали Запорожье, взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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