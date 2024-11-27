Военный Евгений Иевлев отметил, что на сегодня украинские боевые подразделения на передовой очень истощены.

Для того, чтобы Силы обороны Украины перешли в контрнаступление, необходимо мобилизовать до двух миллионов человек. Об этом сказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев в эфире КИЕВ24, комментируя информацию блогера и военнослужащего Кирилла Сазонова, который сообщил, что главнокомандующий Александр Сырский во время встречи "в узком кругу" намекнул на возможность контрнаступления.

Иевлев сказал, что ему как военному не может быть известно такого количества данных и факторов, которые известны главкому. В то же время, отметил он, по данным военных, для того. чтобы контрнаступать, необходимо втрое больше людей, чем у врага.

"На сегодняшний день в целом против нас сосредоточено 600-700 тысяч россиян, то есть нам как минимум нужно 1,8 миллиона человек мобилизованных, чтобы наступать. Это только для того, чтобы освободить территории. Это нужно положить это количество людей, а после них еще кто-то должен прийти, поставить флаг и контролировать и удерживать эту территорию", - подчеркнул Иевлев.

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При этом он отметил, что украинское военное командование может иметь планы об освобождении территорий в каких-то локальных местах.

"Но надо принимать во внимание, что подразделения, которые сегодня стоят "на передке", в частности, на Донбассе, очень истощены и у них есть определенный кризис с пехотой", - подчеркнул военный.

Он отмечает, что наши средства поражения наносят врагу существенные потери, но линию, которую подвигает враг, держит пехота. "Поэтому если есть такой кризис с пехотой с точки зрения обороны, то уместна ли вообще история с наступлением. То, что оно нужно, то это очевидные вещи", - подчеркнул Иевлев.

Возможно ли украинское контрнаступление

Как сообщал УНИАН, на днях состоялась встреча главнокомандующего Александра Сырского с военными блогерами. Как сообщил блогер и военнослужащий Кирилл Сазонов, Сырский сказал, что необходимо остановить противника. При этом отметил, что победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне, поэтому ВСУ должны перехватить инициативу и будут контратаковать.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что перспективы выхода ВСУ из оборонительного ведения боевых действий в ближайшее время нет. Он отметил, что до инаугурации Дональда Трампа как минимум силы обороны Украины будут находиться именно в состоянии обороны.

В октябре этого года руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что Украина может провести новое контрнаступление в 2025 году, если получит достаточно западной техники и разрешение на глубокие удары по РФ.

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