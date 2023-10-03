На Шахтерском направлении украинские воины нанесли потери и успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Равнополя.

Украинские воины на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировали 261 российского оккупанта и 20 единиц военной техники противника.

Как сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности штурмовых действий противника. Так, он безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки. Кроме того, наши защитники успешно отбили штурмовые действия врага в районе восточнее Степного Донецкой области. 10 неудачных атак оккупанты провели в районах Марьинки и Новомихайловки.

Также отмечается, что на Шахтерском направлении украинские воины нанесли потери и успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Равнополя.

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Кроме того, как проинформировали в пресс-центре, на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее ивового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 198 огневых задач. Общие потери врага составили 261 человек. 10 российских оккупантов сдались в плен. Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, один танк, две ББМ, семь артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и пять – специальной техники оккупантов. Также уничтожено 8 складов боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине - детали

За неделю, с 25 сентября по 1 октября, Силами обороны Украины уничтожено около 2 тыс. 720 человек российских оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 40 танков, 77 боевых бронированных машин, 244 артиллерийских системы, девять РСЗО, шесть установок ПВО, 149 единиц автотехники, 19 единиц спецтехники.

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Прмии дронов", за неделю-с 25 сентября по 2 октября, поразили 220 единиц техники российских оккупантов.

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