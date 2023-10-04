В Совете резервистов Сухопутных войск прокомментировали ситуацию с призывом молодежи.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отреагировал на слова бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса с призывом к президенту Владимиру Зеленскому усилить мобилизацию в Украине, отметив, что Украина ожидает от партнеров оборонной помощи, а вопрос мобилизации способна решить самостоятельно.

"Кого призвать, мы решим сами, а вы нам помогите больше оружием, техническими средствами. А кого за это оружие и средства посадить, какие возрастные категории, мы решим сами с учетом наших социальных срезов, наших возможностей потенциальных. И это знает на самом деле лучше всего наша Ставка главнокомандующего, Генеральный штаб", - сказал он в эфире телемарафона единых новостей.

Тимочко также напомнил, что на сегодня рассматривается законопроект о том, чтобы сократить возраст военнообязанных - с 25 лет. "Но президент его не подписал. Я уверен, что у него есть для этого определенные мотивы. Потому что до этого призывной возраст - с 27 лет. Что касается возрастных категорий, мы должны учитывать тот момент, что генофонд в любом случае нужно хранить. С другой стороны, если на это оглядываться, то можно потерять целое государство и тогда не будет стоять вопрос сохранения генофонда, нации как таковой...", - отметил председатель Совета резервистов.

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В то же время он добавил, что на сегодня в украинском войске воюют все возрастные категории, поскольку есть те, которые добровольно пришли в 19, 20 лет.

Заявление Уоллеса о мобилизации

Как сообщал УНИАН, на днях экс-министр обороны Британии Бен Уоллес посоветовал президенту Владимиру Зеленскому переоценить масштабы мобилизации в государстве и рекомендовал отправлять на фронт больше молодежи.

"Средний возраст бойцов на фронте - более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт - Россия исподтишка мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939-м и 1941-м годах, возможно, пришло время переоценить масштабы мобилизации в Украине", - сказал он.

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