Для украинских войск очень важно уничтожить Крымский мост, подчеркнул Петр Черник.

Главный удар по российским захватчикам во временно оккупированному Крыму еще не состоялся. Хотя украинские беспилотники существенно ограничили возможности Черноморского флота РФ, для начала большой битвы за полуостров нужно уничтожить Крымский мост – соответственно, необходимо дальнобойное оружие.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал военный эксперт Петр Черник. При этом он отметил, что пока рано говорить о победе над ЧФ РФ, поскольку у россиян еще достаточно кораблей разного класса: как фрегатов, так и малых кораблей-ракетоносителей или подводных лодок.

"Каждый такой корабль – 8 пусковых установок. Мы все очень хорошо видели, как работает "Калибр". Они еще могут выходить в центр акватории Черного моря и наносить удары", – отметил эксперт.

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Несмотря на это, россияне уже осознают, что все их корабли, находящиеся в акватории Черного моря, под угрозой.

Черник считает, что для того, чтобы полноценная битва за Крым действительно началась, Украине нужно больше дальнобойных ракет наземного и воздушного базирования, чтобы была возможность уничтожить незаконно возведенный россиянами мост через Керченский пролив.

"Крымский мост – главная артерия. Особенно в части железнодорожной ветки. Ее можно уничтожить только большими ракетными залпами. Не 1-2 ракеты, которые положат секцию. Они тогда ее отремонтируют. Надо положить несколько сотен метров и взять все под огневой контроль. Чтобы любые ремонтные суда, которые брались бы за восстановление, также были бы уничтожены. Первый точный выстрел должен быть очень качественным", – пояснил Черник.

Только тогда, по мнению эксперта, можно будет говорить о начале большой битвы за Крым. Он подчеркнул, что сейчас для украинских сил чрезвычайно важно покончить с Крымским мостом.

Удары по Крыму

В последнее время во временно оккупированном Крыму все чаще происходит "бавовна". В частности, во время одного из таких ударов был поражен российский большой десантный корабль "Минск"и подводная лодка – носитель "Калибров".

Вечером 3 октября в Севастополе снова раздавалась воздушная тревога. Российские оккупанты заявляли, что полуостров якобы под атакой "Нептуна" и дронов. В Минобороны РФ уже сообщили, что якобы сбили ракету.

В Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что удары по оккупированному полуострову продолжатся. Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивал, что Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины.

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