В то же время на юге враг находится в стратегической обороне и изо всех сил пытается сдерживать наступление украинской армии.

Вместо того, чтобы вести оборону, российские оккупанты на некоторых участках наоборот пытаются атаковать украинские силы на фоне контрнаступления ВСУ.

В эфире телемарафона военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что сейчас такая тенденция наблюдается на Купянском и Лиманском направлениях. Враг делает это по одной-единственной причине.

"Россияне действительно пытаются растянуть украинские стратегические резервы, именно поэтому они сейчас больше активизировались на Купянском и Лиманском направлениях. Мол, при таких условиях украинский Генштаб будет вынужден перебросить часть сил и средств либо из стратегических резервов, либо с других участков фронта", - сказал Селезнев.

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В то же время на юге враг находится в стратегической обороне и изо всех сил пытается сдерживать наступление украинской армии.

Впрочем, ВСУ готовят главный удар этого контрнаступления. "Говорить пока о устойчивых тенденциях (по обороне россиян) я бы не рискнул, потому что де-факто украинское войско сейчас готовит поле битвы. За счет нашего превосходства в средствах артиллерийского поражения в высокоточных дальнобойных ракетах мы имеем возможность уничтожать вражеские боеприпасы. Причем уничтожать на расстояние более 80 км", - отметил эксперт.

Он напомнил, что уже начинает "прилетать" по складам российских террористов на расстояние более 110 км от линии боевого столкновения. "К примеру, на днях на юге Херсонской области произошло несколько "хлопков", когда в пепел превратились немало складов армейского корпусного уровня, то есть россияне потеряли много боеприпасов. Думаю, такие тенденции и дальше будут наблюдаться", - отметил Селезнев.

Контрнаступление ВСУ - главное

Как констатировал накануне Институт изучения войны, российские войска несколько активизировали темпы наземных атак в районе Кременной. Также аналитики отметили, что российские войска активно используют штурмовые отряды "Штурм-Z", состоящие из бывших заключенных, для ведения высоко истощающих ударов по украинским позициям на этих направлениях.

Рашисты настроили за почти год обороны на оккупированных территориях, особенно вдоль "сухопутного коридора" в Крым, разветвленную систему линий обороны, что является большим препятствием для продвижения ВСУ.

Сами эксперты указывают на определенное угасание "импульса" контрнаступления ВСУ, на что украинский президент Владимир Зеленский ответил, что "военный прогресс дается нелегко, поскольку россияне заминировали 200 000 квадратных километров территории Украины".

Известно, что в боях у Малой Токмачки 47-я бригада потеряла первые Leopard и Bradley, а в 37-й в ходе освобождения четырех населенных пунктов в Донецкой области из около 50 людей 30 не вернулись - были убиты, ранены или взяты в плен противником. Пять единиц бронетехники подразделения были уничтожены в течение первого часа.

CNN, в свою очередь, писал со ссылкой на аналитиков, что некоторые успехи ВСУ на Донбассе и в Запорожской области ведут к железной дороге Волновахи и к Мариуполю. Вместе с тем более выгодным "углом наступления" ВСУ аналитики видят Мелитопольское направление из-за близости Запорожья, что обеспечит удобный подход для украинских сил к Крыму. Еще один такой "угол", по их мнению, уже намечен в районе Купянска и Кременной - чтобы поставить РФ перед неудобным выбором, куда направить подкрепление.

Отвлекающим маневром обозреватели считают боевые действия у Бахмута - здесь собрано приличное количество войск России, а Кремль не может себе позволить "потерять лицо", покинув территорию, почти захваченную в результате многих месяцев кропопролитных боев.

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