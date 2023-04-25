Гуменюк добавила, что ВСУ "обязательно сделают "хорошие новости", если защитникам дадут поработать "в тишине".

Украинские защитники продолжают зачищать левый берег Днепра в Херсонской области от российских захватчиков, уничтожая их технику, рассказала в эфире телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что речь идет пока о контрбатарейной борьбе. Также Гуменюк пояснила, что, в частности, с этим связаны большие потери врага за последние несколько дней.

"В течение последних трех суток у нас достаточно мощные результаты боевой работы: от 12 до 23 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, авто- и бронетехнику, средства ПВО. То есть, наша работа по зачистке той самой передовой полосы левобережья достаточно мощная, но работаем пока в контрбатарейном режиме", - ответила она.

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Гуменюк добавила, что ВСУ "обязательно сделают "хорошие новости", если защитникам дадут поработать "в тишине".

Война новости 25 апреля - какая ситуация на юге

О "зачистке" врага на юге Гуменюк докладывала еще 23 марта 2023 года. Тогда речь шла о борьбе с оккупантами на тридцатикилометровой полосе. Говорилось об истощении противника, что является важной предпосылкой будущих контрнаступательных действий.

С этим связаны и взрывы на военных объектах РФ в оккупированном Крыму. "То есть, понимая преимущество физической силы врага, мы работаем так, чтобы они пришли на столкновение с нами уже обессиленными. Поэтому такие "хлопки" на тыловых территориях врага - это и есть истощение врага с тыла", - рассказывала Гуменюк.

За месяц, 23 апреля 2023-го, Гуменюк отметила о "начале сезона "хлопка" на полуострове.

Недавно бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, уже сейчас может начать деоккупацию Крыма. Вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой.

На первом этапе украинские силы должны были бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором - поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора, пояснил, в свою очередь, бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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