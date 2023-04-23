По ее словам, оккупанты нарыли там достаточно "грядок" для того, чтобы "хлопок" был обильным.

Силы обороны Украины и дальше будут уничтожать военные объекты российских оккупантов в Крыму.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя информацию о "хлопке" в Крыму и рассказы оккупантов о работе их ПВО.

Она отметила, что на данном этапе можем констатировать, что сезон "хлопка" начат. "Они уже нарыли там достаточно "грядок" (речь идет о рытье оккупантами окопов - УНИАН) для того, чтобы "хлопок" был обильным. Если они роют, то мы засеваем. Дальше будет", - сказала Гуменюк.

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Взрывы в Крыму - главное

23 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сказала, что взрывы во временно оккупированном Крыму, в частности, удары по железной дороге в Джанкое, являются методом истощения врага и психологическим давлением на него.

По ее словам, любые активные действия предусматривают, что в начале надо истощить врага. До того, как начнется активное движение, то надо быть убежденными, что у оккупантов нарушена логистика, что у них не работает устойчивое морально-психологическое состояние войска, что они готовы уже отходить или сдаваться. То есть, понимая преимущество физической силы врага, украинские военные работают так, чтобы оккупанты пришли на столкновение уже обессиленными. Поэтому такой "хлопок" на тыловых территориях врага – это и есть истощение врага с тыла.

В субботу, 8 апреля, Феодосию якобы атаковали ракеты. По информации оккупантов - одна. Одну ракету сбила российская ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранены трое военных.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя взрывы в Феодосии, отметил, что задачей ВСУ является "ослепление противника". "И эти комплексы С-300, которые составляют систему российской ПВО в оккупированном Крыму, которой на самом деле много. Зайти и атаковать то ли с воздуха, то ли ракетами Крым без того, чтобы ослепить и лишить ее "глаз", невозможно. И приятно, что эта работа начинается уже", - ответил эксперт.

Недавно бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что уже сейчас может начать деоккупацию Крыма. Вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой.

На первом этапе украинские силы должны были бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором - поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора, пояснил, в свою очередь, бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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