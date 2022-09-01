В список входят десантники, морские пехотинцы и спецназовцы.

Более 900 военных из элитных подразделений Российской Федерации, которых ликвидировали в Украине, удалось идентифицировать. В список входят десантники, морские пехотинцы и спецназовцы.

Исследование провело издание BBC.

Журналисты смогли подтвердить устранение 151 военного из спецназа ГРУ. Из них 22% — офицеры, то есть почти каждый четвертый. Еще 245 оккупантов, которых идентифицировали репортеры — это сотрудники Росгвардии. Большая часть этих рашистов входила в подразделения особого назначения, например, СОБР и ОМОН. Около четверти из них обладали офицерскими званиями, а 16 военнослужащих были отмечены краповыми беретами — особым символом элиты спецназа.

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Благодаря открытым источникам репортеры узнали о ликвидации двадцати сотрудников ФСБ и ФСО. Среди этих военнослужащих есть офицеры из засекреченных подразделений.

Что касается десантников, то наибольшие потери зафиксированы в 331-м гвардейском полку ВДВ из Костромы. ВСУ устранили 80 офицеров из подразделения, включая командира полка. Самый элитный отряд ВДВ РФ, 45-я гвардейская бригада спецназа, тоже лишился части личного состава. Журналисты узнали о 14 погибших оккупантах.

А среди морпехов наибольшие потери понесла 810-я бригада из временно захваченного Крыма. Два командира подразделения и 56 военнослужащих были устранены украинскими защитниками. В исследовании также упоминаются ВВС России. ВСУ устранили 67 летчиков, штурмовиков и бортмехаников в совокупности.

Журналисты со ссылкой на западных и российских экспертов подытожили, что оккупационную армию не подготовили к наступлениям. Из-за этого морпехи, спецназ и десантники выполняли задачи, которые обычно ложатся на плечи пехоты. По мнению специалистов, РФ будет трудно восполнить потери стольких элитных военнослужащих.

Напомним, военный эксперт и расследователь Bellingcat Христо Грозев еще в конце апреля утверждал, что Россия потеряла в Украине 90% своих элитных десантников и много опытных наемников.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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