Надеемся, что украинские воины будут атаковать противника там, где у него самая слабая оборона, сказал эксперт.

Контрнаступление Украины станет более заметным, если Силы обороны Украины смогут мощно закрепиться на плацдарме, расположенном на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российским оккупантам, которые находятся на левобережье (вражеская группировка называется "Днепр"), приказали любой ценой разрушить плацдарм, несмотря на потери, "для них это выглядит очень опасно", рассказал майор запаса Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью Obozrevatel.

"Если украинские Силы обороны смогут там мощно закрепиться (на плацдарме, расположенном на левом берегу Днепра в Херсонской области, - Ред.), дальше наши наступательные действия будут более заметными. Потому что там таких линий обороны россияне не построили. Надеемся, что пусть и не непосредственно там, но на участках, где у россиян самая слабая оборона, украинская армия будет атаковать врага", - отметил эксперт.

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Украинские воины пошли в контрнаступление. Начало контрнаступательных действий 10 июня подтвердил президент Владимир Зеленский. Уже освобожден ряд населенных пунктов. Кроме того, сообщалось об успехах на левобережье Херсонской области.

Старший сержант 47-й бригады ВСУ с позывным "Легион" рассказал CNN, что на юге нашего государства воины сталкиваются с рядом серьезных проблем, в частности, российские захватчики создали плотные минные поля.

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