Командующий Сухопутных войск ВСУ показал работу штурмовых подразделений бригады "Эдельвейс" на этом участке фронта.

На северных подступах к Бахмуту отбито ряд территорий и уничтожено значительное количество оккупантов. Об этом написал в Telegram командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, обнародовав видео с военными действиями.

"Бахмутское направление. У Сил обороны есть успехи. Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Отбито ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага", - прокомментировал он.

Война в Украине и контрнаступление ВСУ - главное

Вечером 2 июля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ имеют успехи на южных и северных флангах возле Бахмута.

3 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении обстановка накалилась и там продолжается сражение за перехват инициативы.

По ее словам, враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. Силы обороны добились определенного успеха. В самом Бахмуте, по информации Маляр, также неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать логистику ВСУ и нанести максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага.

4 июля спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его из ранее захваченных рубежей, закрепляются на достигнутых рубежах. Он добавил, что противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери.

В опубликованном 3 июля интервью ABC News Сырский заявил, что Вооруженные Силы Украины смогут отбить у российских захватчиков Бахмут. По его словам, сейчас на фронте все развивается по планам, которые ранее были разработаны и утверждены командованием.

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