На Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские бойцы продвинулись в глубину обороны россиян до 7,5 км, отметил бригадный генерал Громов.

С начала наступательной операции Силы обороны Украины освободили девять населенных пунктов, вернув под контроль около 160 кв. км украинской земли, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу".

"В целом, в ходе проведения Силами обороны наступательной операции оперативная обстановка резких изменений не претерпела и характеризуется попытками противника выйти на административную границу Донецкой области и удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах. В рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянский, где наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника до 7,5 км", - отметил Громов.

По его словам, протяженность так называемой "горячей" линии столкновения превышает 1200 км. Он также напомнил об угрозе военного вторжения оккупантов с севера, а также о десантных возможностях РФ, которые также нельзя "полностью исключать":

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"Плюс - граница с Приднестровьем, где Россия содержит ограниченную группировку войск. Поэтому в целом такая линия может составлять около 3800 км".

Контрнаступление ВСУ - новые успехи

Как писал УНИАН, в результате наступательных действий у Сил обороны есть успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что накануне Силы обороны уничтожили склад россиян в оккупированной Макеевке.

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