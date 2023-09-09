По ее словам, это удалось бы при наличии паритетного с российским уровня вооружения.

Украинская армия не просто готова, а способна освободить оккупированные Россией территории "очень быстро", но для этого нужно по крайней мере сравняться с россиянами в количестве оружия. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью "Радио Свобода".

"Дух украинской армии не слабеет, он такой же сильный, как и в начале войны. И при наличии паритетного, равного с россиянами количества оружия, хотя бы равного, нам бы удалось очень быстро освободить наши территории", - отметила она.

В то же время по словам Маляр, на сегодня у россиян вооружения гораздо больше, и это именно то, что замедляет активность ВСУ.

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"У нас нет возможности отвечать россиянам паритетно таким же количеством обстрелов, как это делают они. У нас не хватает еще ресурсов для того, чтобы использовать дальнобойное оружие, чтобы полностью освободить территорию в радиусе наших временно оккупированных территорий и, к сожалению, мы ежедневно страдаем от ракетных атак на гражданскую и военную инфраструктуру. И мы не можем на сегодня полностью закрыть небо", - подчеркнула Маляр.

Поэтому, по ее словам, потребность Украины - это противовоздушная оборона, чтобы защитить небо, а также дальнобойное оружие и авиация. Отдельно она обратила внимание на необходимость в боеприпасах, которые расходуются ежедневно и в которых Россия имеет большое преимущество.

"Для того, чтобы была понятна разница в боеприпасах: к примеру, восточный фронт, ... там россияне в день выстреливают снарядов иногда в 8, в 10 раз больше, чем у нас есть возможность сделать то же в ответ. Что это за цифры? На прошлой неделе, например, было 8 тысяч обстрелов с российской стороны. В боеприпасах это 380 тысяч снарядов", - подчеркнула Маляр.

Россия увеличивает производство артиллерии

Как сообщало издание Reuters, Россия может нарастить производство танков и снарядов больше, чем ранее предполагал Запад, в частности, может довести производство артиллерийских снарядов в ближайшие пару лет примерно до 2 миллионов в год. В то же время это далеко не соответствует военным потребностям РФ, поскольку за прошлый год войны она потратила около 10-11 миллионов снарядов.

Контрнаступление ВСУ

По оценке аналитиков ISW, контрнаступление ВСУ может привести к оперативным успехам в 2023 году, но последующие линии российских укреплений все еще создают серьезные проблемы для украинских сил, и на отдельных участках прочно удерживаются российской армией.

Также ранее Анна Маляр заявила, что украинские защитники имеют успехи на Мелитопольском направлении, однако о них пока не говорят в публичном пространстве.

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