Как отмечает Reuters, этого все равно недостаточно, чтобы покрыть ее потребности в войне в Украине.

Россия может нарастить производство танков и снарядов больше, чем ранее предполагал Запад, но определенно не сможет покрыть свои потери в войне в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на западного чиновника.

Чиновник отметил, что Россия, возможно, сможет увеличить производство артиллерии в ближайшие пару лет примерно до 2 миллионов снарядов в год, что значительно превышает предыдущие ожидания Запада, но все еще далеко не соответствует военным потребностям РФ.

Так, по словам чиновника, в прошлом году Россия выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов снарядов.

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"Если вы израсходовали 10 миллионов патронов в прошлом году, находитесь в разгаре боя и можете производить только 1-2 миллиона патронов в год, я не думаю, что это очень сильная позиция", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что Россия также может производить около 200 танков в год, что вдвое превышает предыдущие западные оценки. Но это также далеко от того, что нужно стране после тяжелых потерь на Украине.

"Когда вы потеряли 2000 танков, у вас есть десять лет, прежде чем вы доберетесь до того, с чего начали", - сказал чиновник.

Потери России в войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составили более 268 тысяч личного состава. Также оккупанты потеряли 4544 танков и более 8,7 тысяч боевых бронированных машин.

В то же время Россия актиивно ищет военную поддержку среди других стран. В частности, ранее США сообщали, что Северная Корея тайно поставляет РФ артиллерийские снаряды в "значительном количестве".

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