На ролике - воины 2-го механизированного батальона 31 ОМБр.

В сети появилось первое видео из освобожденного от российских войск села Ровнополь Донецкой области.

Ролик опубликовал Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления. На нем - воины 2-го механизированного батальона 31 ОМБр.

"Орки бегут, мы идем вперед. Слава Украине!" - заявляет на обнародованном видео защитник.

Видео датировано 25 июня.

Село Ровнополь Донецкой области освобождено - видео

Село Ровнополь Донецкой области освобождено - детали

О том, что ВСУ освободили от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области стало известно днем 26 июня. Заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале написала: "Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше".

Известно, что село Ровнополь было захвачено российскими войсками в марте 2022 года.

До этого сообщалось, что за первые две недели контрнаступления украинские защитники освободили восемь населенных пунктов (Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки).

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