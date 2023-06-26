В сети появилось первое видео из освобожденного от российских войск села Ровнополь Донецкой области.
Ролик опубликовал Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления. На нем - воины 2-го механизированного батальона 31 ОМБр.
"Орки бегут, мы идем вперед. Слава Украине!" - заявляет на обнародованном видео защитник.
Видео датировано 25 июня.
Село Ровнополь Донецкой области освобождено - видео
Село Ровнополь Донецкой области освобождено - детали
О том, что ВСУ освободили от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области стало известно днем 26 июня. Заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале написала: "Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше".
Известно, что село Ровнополь было захвачено российскими войсками в марте 2022 года.
До этого сообщалось, что за первые две недели контрнаступления украинские защитники освободили восемь населенных пунктов (Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки).