Продолжительность комендантского часа в ряде населенных пунктов изменится на следующей неделе.

На следующей неделе в Херсоне и окрестных населенных пунктах в составе Херсонской общины будет сокращен комендантский час.

Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, соответствующий приказ о сокращении продолжительности комендантского часа на территории общины уже подписан. "Начиная с 16 мая, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно", - отметил он.

Кроме того, по словам Мрочко, будет продлен срок продажи алкогольных напитков в городе - до 15 июня текущего года. Глава МВА уточнил, что время запрета продажи алкоголя остается неизменным - с 15:00 до 10:00 ежедневно.

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Как сообщал УНИАН, сейчас комендантский час в Херсонской общине длится с 20:00 до 6:00. Кроме этого, с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая в Херсоне продолжался затяжной комендантский час, город закрыли на въезд и выезд.

По данным местных властей, за это время правоохранителям удалось задержать корректировщиков вражеской артиллерии, а также обнаружить и изъять оружие и боеприпасы. Всего было открыто девять уголовных производств.

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