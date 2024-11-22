Комбриг Третьей штурмовой: Сейчас самая сложная ситуация за почти три года войны

Среди проблем ВСУ - нехватка личного состава и недостаточный уровень подготовки.

Сейчас на фронте сложилась почти самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения, одна из основных причин этого - очень большой человеческий ресурс, который Москва применяет в качестве "мяса".

Такое мнение в интервью УП высказал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.

По его словам, сейчас ситуация на фронте самая тяжелая, чем весной 2022 года.

Видео дня

"Сейчас самая сложная ситуация за почти три года войны. В определенной степени я бы ее считал даже сложнее, чем весна 2022 года", - сказал военный.

Как отметил Билецкий причин для этого много - нехватка личного состава, недостаточный уровень подготовки и тому подобное. Основные проблемы - это все еще недостаточный уровень подготовки, мотивации и в определенной степени недостаток ресурсов.

В частности, как подчеркнул военный, мотивация - это не абстрактное понятие. Она зависит от профессионализма, уровня подготовки и доверия к командной вертикали: к руководству на уровне солдата, сержанта или офицера. Только из этого появляется настоящая мотивация, а не только из патриотизма.

"То есть проблема - недостаточный уровень подготовки и мотивации, в некоторой степени недостаточное количество средств.

По его словам, часто можно услышать жалобы, что ВСУ получают недостаточно материально-технической помощи, но у россиян ситуация не лучше.

"Все рассказы о десяти или семи их снарядов на один наш не соответствуют действительности. У россиян очень проблемная ситуация с вооружением, военной техникой, с бронетехникой, боеприпасом, качеством боеприпаса", - сказал командир бригады.

В то же время у россиян есть определенные системные преимущества. В частности, они имеют преимущество в воздушной компоненте. Российские управляемые авиабомбы (КАБы) значительно повлияли на ситуацию на земле. Кроме того, огромный объем человеческого ресурса остается их основным козырем.

Россияне наступают не благодаря концентрированному артиллерийскому огню или массированному использованию бронетехники. Их метод - это бесконечный поток человеческих ресурсов, который можно назвать "мясом". Причем слово "солдат" здесь даже трудно употреблять, учитывая то, как они используют своих людей.

Другие заявления Билецкого

Как сообщал УНИАН, по мнению командира Третьей штурмовой бригады Андрея Билецкого, главная угроза для ВСУ от Северной Кореи - это ее военно-промышленный комплекс, а не армия. Например, объем артиллерийских боеприпасов, которые КНДР поставила России, соизмерим с тем, что все страны НАТО предоставили Украине за три года. Он признает, что эти боеприпасы некачественные, однако они есть, и без них у противника был бы серьезный дефицит снарядов. Кроме того, баллистические ракеты, которые атакуют Киев, Одессу или Николаев, также происходят из Северной Кореи.

Вас также могут заинтересовать новости: