Не армия: комбриг Третьей штурмовой назвал главную угрозу от КНДР

По мнению Билецкого, основная цель северокорейских солдат не воевать, а выживать.

Главная угроза для ВСУ от Северной Кореи - это ее военно-промышленный комплекс, а не армия.

Такое мнение в интервью УП высказал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. По его словам, угрозу представляет их военно-промышленный комплекс. Например, объем артиллерийских боеприпасов, которые КНДР поставила России, соизмерим с тем, что все страны НАТО предоставили Украине за три года.

"Мне кажется, что влияние северокорейского военно-промышленного комплекса на нашу войну на порядок больше, чем все, что может Корея выставить на поле боя. То, что северные корейцы поставили для россиян - это плюс-минус такой же объем артиллерийского боеприпаса, что и все страны НАТО дали нам за почти три года. Это проблема", - акцентирую Билецкий.

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Он признает, что эти боеприпасы некачественные: даже россияне сразу распознают северокорейские снаряды из-за их низкой точности. Однако они есть, и без них у противника был бы серьезный дефицит снарядов. Кроме того, баллистические ракеты, которые атакуют Киев, Одессу или Николаев, также происходят из Северной Кореи.

"Поэтому их ВПК является для нас серьезной проблемой, тогда как участие северокорейских солдат в боях вряд ли станет весомым фактором", - говорит Билецкий.

По его словам, участие в войне даже десятков тысяч солдат КНДР существенно не повлияют на ход боевых действий, потому что современная война требует высокотехнологичных средств и новейших тактик. Например, FPV-дрон сейчас может стоить около 300 долларов, и такой тип вооружения Силы обороны уже активно применяют как эффективное и недорогое оружие.

"Считаю, что даже если их (северокорейских солдат - УНИАН) привлекут 50 тысяч, это радикально не изменит ситуацию на поле боя. Объясню: мы применяем новые высокоточные и дешевые средства поражения. Сейчас FPV-дрон может стоить и 300 долларов. Изменились типы полевой фортификации, тактические приемы - как в обороне, так и в наступлении. Все это требует серьезной практики. Сейчас две страны в мире имеют такой опыт - мы и Россия", - сказал военный.

По его мнению, Северная Корея, в определенном смысле технологически отсталая страна - там даже гейминг не распространен, не говоря о возможности тренироваться на дронах в гражданской жизни.

Поэтому Билецкий сомневается, что северокорейские солдаты способны воевать по современным стандартам и вызывает их мотивация из-за того, что на родине они находятся в условиях, похожих на тот ужас, который был создан в советские времена Главным управлением исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ).

"Я не думаю, что они смогут воевать в современных реалиях... Конечно, для нас всех это Terra incognita, но и не думаю, что у людей из ГУЛАГа чрезвычайно высокая мотивация. Деньги? Я не считаю, что зарплаты могут мотивировать кого-то умирать. Думаю, их основная цель будет не столько воевать, сколько выживать", - отмечает военный.

Участие КНДР в войне против Украины

Напомним, в Курской области был ранен высокопоставленный северокорейский генерал в результате недавнего удара ракетами Storm Shadow Силами обороны Украины. Об этом рассказал анонимный западный чиновник, сообщает The Wall Street Journal. Говорилось, что это - первый случай, когда западное официальное лицо подтвердило, что жертвой в полномасштабной войне между Украиной и Россией стал высокопоставленный военный КНДР. В то же время чиновник не уточнил, насколько серьезным оказалось ранение.

По словам американских источников, в Курской области сосредоточено более 10 000 северокорейских солдат. Их направили в регион в попытке вытеснить оттуда украинских военных.

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