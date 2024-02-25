Украинские воины результативно отразили и первую, и вторую волну атаки со стороны России, подчеркнула офицер.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в ночь на воскресенье, 25 февраля, российские оккупанты совершили комбинированную атаку по нашей территории - запустили ракеты и дроны-камикадзе.

Противники выпустили противорадиолокационные ракеты Х-31П, чтобы уничтожить украинскую систему противовоздушной обороны, а потом запускали волнами беспилотники, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины - полковник Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"...ночная атака была связана как с ракетными атаками, так и с дроновыми. В начале ночи фактически враг пытался с помощью тактической авиации из акватории Черного моря уничтожить нашу систему противовоздушной обороны, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Потом пошли волны дронов", - сказала она.

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Офицер добавила, что сначала противники полтора часа осуществляли атаку беспилотниками в направлении Николаевской области. "Следующая атака уже через несколько часов продолжалась почти три часа в нашей зоне ответственности и была направлена вглубь Украины на центральные регионы, а потом с переходом и притяжением западнее", - отметила полковник.

Гуменюк подчеркнула, что Силы обороны Украины результативно отработали и первую, и вторую волну вражеской атаки. "Один дрон был уничтожен еще над Херсонщиной, как только вошел в нашу зону ответственности, три - над Николаевщиной и еще два - на Кировоградщине...", - поделилась она.

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Поздно вечером 24 февраля стало известно, что российские захватчики атакуют наше государство дронами-камикадзе типа "Шахед". Сообщалось, что в некоторых областях раздавались взрывы.

Утром 25 февраля беспилотники противника наблюдались в Полтавской и Киевской областях. Позже был отбой угрозы. А потом Воздушные силы Вооруженных сил Украины снова сообщили, что дроны зафиксированы на Киевщине. Украинские воины активно уничтожают беспилотники противника - общие потери РФ на 24 февраля 2024 года составляют 7 659 штук. Стоит отметить, что также уже ликвидировано 1 905 крылатых ракет РФ.

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