Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины отбили более 60 атак российских захватчиков. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. "Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделении Сил обороны Украины отбиты 62 атаки противника на указанных направлениях", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Купянском и Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов крахмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Колодезное, Красное Первое, Новомлинск, Двухречное, Западное, Купянск Харьковской области; Стельмаховка, Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской, а также Терны, Северск, Спорное и Выемка в Донецкой области.

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Вместе с тем, на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка. Обстрелял Васюковку, Григоровку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Предтечино, Курдюмовку, Озаряновку, Дружбу и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Враг применил аэрозольные "слезогенные" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Кроме того, на шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка, Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области и Херсон, Казацкое и Антоновка.

При этом, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов блесна Черниговской области; Барановка, Толстодубово, Студенок, Голышевское, Стукаловка, Волфино, Турье, Майское, Мезеновка и Поповка Сумской области, а также районов населенных пунктов на Харьковщине - Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.

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27 марта посийские оккупационные войска применили против украинских защитников в Донецкой области "слезогенные" гранаты нелетального действия. Кроме того, враг обстрелял более 10 населенных пунктов области.

В течение суток противник нанес 7 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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