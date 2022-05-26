Служба безопасности опубликовала запись.

Российские командиры лгут Москве о своих "победах" в Украине.

Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор оккупанта, запись которого опубликовала СБУ.

"Оккупанты терпят на войне сокрушительные потери, но продолжают отчитываться Кремлю о своих "успехах". Например, о "взятии" с. Долгенькое Изюмского района Харьковской области. Захватчики отчитались о его захвате еще в конце апреля. Хотя на самом деле село находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за такую ​​"победу" российского командира-лжеца могут и в тюрьму посадить.

"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем", – рассказывает своей матери русский захватчик на опубликованной записи.

В СБУ отмечают, что враг активно обстреливает якобы уже "взятое" им Довгенькое и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, а ВСУ дают достойный отпор оккупантам.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают уничтожать наиболее элитные подразделения России.

Вас также могут заинтересовать новости: