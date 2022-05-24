Служба безопасности опубликовала запись разговора одного из захватчиков с женой.

Украинские защитники продолжают уничтожать наиболее элитные подразделения России. На юге ВСУ вдребезги разбили 58-ю армию Южного военного округа РФ, которую сами оккупанты называли одной из своих передовых.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые перехватила СБУ.

Отмечается, что 58-ю армию РФ в 2018 году переоснастили новейшими вооружениями и техникой, "аналогов которым нет", а сейчас ВСУ сделали так, что "нет" ее самой.

"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", – рассказывает на опубликованной записи своей жене захватчик.

Напомним, ранее сообщалось, как российский оккупант рассказал жене об ужасах войны и возмутился обманом своего командования.

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