Он подчеркнул, что центры комплектации в Украине работают каждый день.

Мобилизация в Украине началась еще утром 24 февраля 2024 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор она не прекращалась ни на день.

Такое заявление сделал в эфире "24 канала" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, центры комплектации работают каждый день и призывают в армию необходимое количество граждан. В то же время изменения в законодательство нужны для того, чтобы закон о мобилизации был справедливым.

"Надо было внести правки, определенные дополнения для того, чтобы прежде всего этот закон (о мобилизации) был справедливым, потому что все должно быть абсолютно справедливо. Я думаю, что наши избранники обязательно проголосуют этот законопроект. Если они считают, что туда надо вносить те или иные правки, они имеют право законодательной инициативы, должны сделать коррекцию. Но имейте в виду, что она должна быть в пользу права. Это закон, который обязательно должен быть о справедливости", – констатировал Данилов.

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Мобилизация в Украине: новое законодательство

30 января Кабмин передал в Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Там правительство предлагает, в частности, отмену срочной службы. Вместо нее в случае принятия законопроекта введут базовую военную подготовку для людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, обязательная подготовка предусмотрена для всех новомобилизованных. Она продлится 2-3 месяца. Отмечается, что человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации.

В начале февраля начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк призвал парламент как можно скорее принять новый законопроект о мобилизации. По его словам, он является достаточно действенным для пополнения и усиления Вооруженных сил.

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