Всего жертвами войны стали уже 624 ребенка.

В Украине увеличилось количество детей, которые получили ранения в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 624 ребенка пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 219. Возросло количество раненых - более 405. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 45, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 29 апреля в результате артобстрела с оккупантами. Времівка Великоновоселковского района Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 тыс. 570 учреждений образования. При этом 111 из них разрушены полностью.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину 24 февраля рано утром.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Херсон, Львов, Николаев, Одессу и Мариуполь. Затем противник пошел в наступление на востоке нашей страны.

Только в Мариуполе, по официальным данным, погибли более 20 тысяч человек.

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