27 марта жители Будапешта вышли на улицы города, чтобы почтить память погибших от рук российских оккупантов в Мариуполе. Акция состоялась у местного мемориала "Обувь на берегу Дуная", который установили в знак почтения венгерских евреев, которых нацисты перед убийством заставляли снимать обувь.
Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.
Рядом с этим мемориалом местные сделали инсталляцию из 300 пар обуви, в том числе и детской. Так местные вспомнили как минимум 300 женщин, детей и стариков, которых лишили жизни оккупанты во время наступления на Мариуполь. Речь идет о том, когда на драматический театр города бросили авиабомбу.
"Активистов на эту акцию вдохновила речь президента Владимира Зеленского. Несколько дней назад он упоминал это место в обращении на саммите ЕС. Он призвал осознать, что зверства русских в Мариуполе сейчас, в 21 веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944 – 1945 годах", - рассказал Кулеба.
Напомним, сегодня стартует Международный благотворительный телемарафон-концерт в поддержку Украины. Трансляция эфира будет осуществляться из Варшавы, на базе польского телеканала ТVР. Кроме этого, ретрансляцию на своих локальных каналах обеспечивают вещатели из многих стран мира.