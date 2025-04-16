Только уничтожение и принуждение к капитуляции одной из сторон будет выходом из этой ситуации, считает эксперт.

Вероятно, в ближайшие месяцы станет четко понятно, каким будет будущее развитие ситуации на поле боя. Но война не завершится заморозкой, только капитуляцией одной из сторон.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Фабрики новостей".

"Вполне вероятно, что ближайшие месяцы станут тем триггером, который сможет нам абсолютно четко прояснить будущее развитие ситуации: то ли стагнация на поле боя, то ли другие варианты развития ситуации. То, что для меня совершенно очевидно, - никогда эта война не завершится какой-то там заморозкой. Только уничтожение и принуждение к капитуляции одной из сторон российско-украинского противостояния будет выходом из этой ситуации. Готовы ли мы к капитуляции? Уверен, что нет. Есть ли шанс одержать победу на поле боя? Уверен в том, что да", - заявил он.

Видео дня

Также Селезнев отметил, что для того, чтобы мы имели возможность провести удачную масштабную наступательную операцию, чтобы хотя бы приблизится к крымским перешейкам, нам нужно огромное количество ресурсов.

Он подчеркнул, что оценка наших ресурсов и вражеских ресурсов, их сопоставление должно давать нам абсолютно прагматичные выводы относительно этого.

Кроме того, он пояснил, что россиян нервирует целостность Керченского моста, они критически зависят от его устойчивого и бесперебойного функционирования.

"Но, учитывая то, сколько они усилий приложили для того, чтобы усилить эту конструкцию, не только средствами противоракетной и противовоздушной обороны, но и инженерными сооружениями для того, чтобы защитить от поражения основу этого Керченского моста от ударов украинских морских дронов-камикадзе. Я думаю, что ситуация пока такова, что ее невозможно решить. Хотя время от времени информационные атаки дают о себе знать, россияне вновь нервно начинают строить дополнительные инженерные сооружения вокруг моста для того, чтобы усилить потенциал по его защите. К тому же, враг вынужден отвлекать львиную часть своих средств ПВО именно для охраны и обороны этого технического сооружения, вместо того, чтобы прикрывать другие важные объекты или в Крыму, или в других местах", - сказал эксперт.

Война в Украине - что еще известно

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что на севере Украины российская оккупационная армия создает буферную зону, но давление может усилиться и на юге, потому что враг проводит отвлекающие атаки, чтобы сковать ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Замысел врага на сегодня, исходя из ситуации, которая сложилась на Сумщине и Харьковщине, - создание так называемой буферной зоны, зеркальной той, которую мы удерживаем в Курской и Белгородской области. И та зона так же будет служить для дальнейшего продвижения, но это потребует значительного наращивания сил и средств, которых пока недостаточно для того, чтобы создать прямую угрозу Сумам и Харькову", - рассказал военный.

Он добавил, что оккупанты могут увеличить давление на южном направлении, в районе Запорожья и Херсона. Однако, по словам эксперта, уже длительное время численность группировки противника, которая находится на соответствующих направлениях, не меняется и ее недостаточно для проведения масштабной наступательной операции.

Вас также могут заинтересовать новости: