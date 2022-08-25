Вся территория нашей страны включая Крым, территорию Донецкой и Луганской области будет освобождена от агрессора, заявил Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что украинцам стоит подготовиться к затяжной войне с русскими.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Данилов не стал отвечать на вопрос по подготовке ВСУ к контрнаступательным действиям, поскольку это "касается дел наших военных".

"Единственное, что могу сказать, - вся территория нашей страны включительно с Крымом, территорией Донецкой и Луганской области будет освобождена от агрессора", - отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что украинцам "надо набраться терпения - "будет очень сложно, легко не будет": "Если кто-то считает, что мы прошли какой-то рубикон и в дальнейшем будет "как по маслу" - такого не будет, к большому сожалению. У нас будет большая война, должны приложить много усилий, чтобы победа была за нами".

"Надо готовиться к затяжной войне, легкой война не будет. Воин в вашем эфире сказал, что в следующем году за нами будет победа. Я его поддерживаю. Нам нужно одержать такую победу, которая перечеркнет возможность Российской Федерации повторять те вещи, которые они сделали в 2008 году, начиная с Грузии", - ответил Данилов.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

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