Украинский прорыв в Курской области способен значительно растянуть российские силы по всему фронту и выиграть время, необходимое для прибытия западной помощи и пополнения украинских сил.

Украина может приступить к возвращению своих территорий уже в 2025 году, и для этого ей всего лишь нужна помощь Запада в достаточном объеме, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, украинский прорыв в Курской области России способен значительно растянуть российские силы по всему фронту и выиграть время, необходимое для прибытия западной помощи и пополнения украинских сил. Кроме того, это вторжение ставит под сомнение способность России начать какие-либо крупные наступательные операции до конца года.

Как считает The Telegraph, Россия будет вынуждена выбирать между обеспечением безопасности Курской области и продолжением наступательных операций на Донбассе, поскольку у нее осталось мало резервных частей, способных противостоять украинской бронетехнике на Курщине.

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Преимущество украинских войск в этом регионе заключается в том, что им не нужно защищать украинскую территорию, а значит, Киев может выбирать оптимальные места для обороны в регионе, что сделает российское контрнаступление исключительно дорогостоящим.

Кроме того, отмечает издание, на протяжении всей войны Россия наслаждалась безопасностью вдоль своей границы, что позволяло ей направить больше войск на борьбу в Донбассе. Недавняя украинская операция в Курске теперь меняет ситуацию, требуя от России укрепить всю свою границу. Для этого потребуются десятки тысяч военнослужащих, сотни единиц техники и фортификационные сооружения. Кроме того, Кремлю придется потратить месяцы на пополнение личного состава и пополнение запасов.

Вторжение Украины также вносит изменения в российские воздушные операции. Российские вертолеты оказались уязвимы для украинских беспилотников в Курске, а удары украинских дронов по аэродромам на западе России ограничили присутствие самолетов.

"Российские наземные и воздушные силы растянуты так, как они не растягивались на протяжении всей войны. Это замедлит российские операции в ближайшие несколько месяцев, перетечет в дождливую осень и холодную зиму, которые останавливают операции в Украине… Это дает Украине возможность восстановить и переоснастить силы в период до весны 2025 года", - пишет The Telegraph.

Но помощь Запада имеет решающее значение для этого, и если она будет оказана в достаточном количестве, то сможет значительно улучшить возможности Украины, которая сможет начать восстановление своей территории в 2025 году, подытоживает издание

Война в Украине - новости

Как писал УНИАН, наступление украинской армии в Курской области заставило Москву передислоцировать свои войска. Российское военное руководство перебрасывает подразделения из украинской Запорожской области в связи с операцией ВСУ в Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россиян постепенно вытесняют из Харьковщины.

Сегодня, 23 августа, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине нового пакета американской военной помощи, который включает ракеты ПВО и боеприпасы.

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