Россия передислоцирует войска из-за наступления ВСУ в Курской области, - ISW

Аналитики отметили, что подразделения передислоцируются с Запорожского участка фронта.

Наступление украинской армии в Курской области заставило Москву передислоцировать свои войска.

Как сообщает Bild со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW), российское военное руководство перебрасывает подразделения из украинской Запорожской области в связи с операцией ВСУ в Курской области.

ISW ссылается на должности командированных российских военных в социальных сетях. В то же время, согласно отчету ISW, Россия пытается не ослаблять главное направление для наступления в Донецкой области, в частности Покровский.

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Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

В начале августа украинские силы начали наступательные действия в Курской области. Уже известно, что наши воины освободили более 90 российских населенных пунктов. На территории, которую контролируют защитники Украины, создана военная комендатура.

Издание The Wall Street Journal писало, что украинские воины продвигаются к окружению примерно 3 000 российских оккупантов, которые прижаты к реке Сейм на Курщине недалеко от границы с нашим государством.

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