Военный эксперт Владислав Селезнев прогнозирует, что до середины апреля 2023 года на фронте продлится определенная оперативная пауза. Это не означает полное затишье, россияне будут пытаться атаковать на Донбассе и на юге Запорожской области.
В интервью "Обозревателю" эксперт заявил, что, вероятно, Россия будет атаковать украинскую железнодорожную инфраструктуру, чтобы усложнить логистику помощи Западу.
Селезнев говорит, что когда полевые дороги подсохнут, а это где-то середина апреля, ВСУ пойдут в контрнаступление. Ведь именно тогда будут благоприятные условия для перемещения бронетехники. И все же этот процесс контрнаступления зависит от темпов поставки военной помощи Западу.
"Где именно будет происходить контрнаступление? Это может быть юг Запорожской области, возможно, другие направления российско-украинского фронта, но он обязательно начнется", — заверил военный эксперт.
Он заявил, что невозможно деоккупировать все наши территории "одним махом", поэтому процесс контрнаступления ВСУ разделят на 5 или 6 этапов. Более точное понимание тенденций будет в июне, добавил он.
Когда украинская армия перейдет в контрнаступление на юге Запорожской области, продолжил Селезнев, оккупанты будут бежать и с юга Херсонской области, ведь тогда четко будут попадать под боевую работу HIMARS.
"Но вариант такого развития ситуации возможен при условии стабильных поставок и ракет в РСЗО HIMARS и высокоточных артиллерийских снарядов. Этих снарядов должно быть такое количество, чтобы полностью покрывать потребности украинских Сил обороны", — подытожил эксперт.
Разговоры о контрнаступлении ВСУ
10 марта в комментарии итальянским СМИ советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать ожидаемое контрнаступление против армии РФ уже в течение двух месяцев.
3 марта издание NYT сообщило, что украинские военные провели штабные учения, в рамках которых отрепетировали будущее контрнаступление ВСУ на фронте.
В американском Институте изучения войны не исключали, что Россия может попытаться сдержать будущее контрнаступление ВСУ, устроив провокации и создав угрозы вокруг захваченной оккупантами Запорожской АЭС.
Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявлял, что в начале лета Украина будет иметь современное мощное оружие, которое позволит пойти в контрнаступление.
В свою очередь полковник Вооруженных сил Украины в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что после Пасхи будет деоккупация украинских территорий.