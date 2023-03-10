Он заявил, что невозможно деоккупировать к границам 1991 года все наши территории "одним махом".

Военный эксперт Владислав Селезнев прогнозирует, что до середины апреля 2023 года на фронте продлится определенная оперативная пауза. Это не означает полное затишье, россияне будут пытаться атаковать на Донбассе и на юге Запорожской области.

В интервью "Обозревателю" эксперт заявил, что, вероятно, Россия будет атаковать украинскую железнодорожную инфраструктуру, чтобы усложнить логистику помощи Западу.

Селезнев говорит, что когда полевые дороги подсохнут, а это где-то середина апреля, ВСУ пойдут в контрнаступление. Ведь именно тогда будут благоприятные условия для перемещения бронетехники. И все же этот процесс контрнаступления зависит от темпов поставки военной помощи Западу.

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"Где именно будет происходить контрнаступление? Это может быть юг Запорожской области, возможно, другие направления российско-украинского фронта, но он обязательно начнется", — заверил военный эксперт.

Он заявил, что невозможно деоккупировать все наши территории "одним махом", поэтому процесс контрнаступления ВСУ разделят на 5 или 6 этапов. Более точное понимание тенденций будет в июне, добавил он.

Когда украинская армия перейдет в контрнаступление на юге Запорожской области, продолжил Селезнев, оккупанты будут бежать и с юга Херсонской области, ведь тогда четко будут попадать под боевую работу HIMARS.

"Но вариант такого развития ситуации возможен при условии стабильных поставок и ракет в РСЗО HIMARS и высокоточных артиллерийских снарядов. Этих снарядов должно быть такое количество, чтобы полностью покрывать потребности украинских Сил обороны", — подытожил эксперт.

Разговоры о контрнаступлении ВСУ

10 марта в комментарии итальянским СМИ советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать ожидаемое контрнаступление против армии РФ уже в течение двух месяцев.

3 марта издание NYT сообщило, что украинские военные провели штабные учения, в рамках которых отрепетировали будущее контрнаступление ВСУ на фронте.

В американском Институте изучения войны не исключали, что Россия может попытаться сдержать будущее контрнаступление ВСУ, устроив провокации и создав угрозы вокруг захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявлял, что в начале лета Украина будет иметь современное мощное оружие, которое позволит пойти в контрнаступление.

В свою очередь полковник Вооруженных сил Украины в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что после Пасхи будет деоккупация украинских территорий.

Разговоры о контрнаступлении ВСУ

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