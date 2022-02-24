Мэр призвал жителей столицы без крайней необходимости не выходить на улицу.

В Киеве есть вероятность террористических групп, предупредил мэр города Виталий Кличко.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В Киеве ситуация контролируемая. Но есть вероятность террористических групп, которые могут быть", - сказал мэр.

Он отметил, что улицы города патрулируются, и напомнил, что всем необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

"Но если вам нечего искать, то у меня просьба в этот момент как можно меньше выходить на улицу. Оставайтесь, пожалуйста, дома", - обратился он к горожанам.

Кличко подчеркнул, что никаких ограничений въезда-выезда из города нет.

Он добавил, что сейчас на отдельных въездах сооружают защитные укрепления.

"Определены основные направления, где будут дороги перекрыты бетонными плитами, которые не позволят проехать технике, даже тяжелой, если мы говорим о танках. Мы расставляем такие конструкции на ключевых въездах в наш город, чтобы это могло остановить технику, если будет попытка (врага - УНИАН) попасть в Киев. Это помогает военным. Мы имеем четкую координацию, согласовываем наши действия, выполняем задачи, которые нам ставят", - отметил городской голова.

Кличко считает, что вероятность того, что ракеты или самолеты будут бомбить Киев, – маловероятна.