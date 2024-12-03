Коса является важным плацдармом для обеих армий.

Российские захватнические войска усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе - единственной территории Николаевской области, которая остается под оккупацией.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Так, силы РФ сосредоточили на Кинбурне подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросили из оккупированного Севастополя дивизион речных катеров.

Усиление обороны можно объяснить тем, что деоккупация косы заблокирует возможность подразделений оккупационной армии получать поддержку с моря, пояснил Волошин:

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"Это для них и для нас достаточно важный плацдарм. Кроме того, с Кинбурнской косы можно вести обстрелы юга Херсонской и Николаевской областей".

Кинбурнская коса в оккупации

Захватническая армия Российской Федерации оккупировала косу еще в начале полномасштабного вторжения. Во время контрнаступления Вооруженным силам Украины удалось отбить все территории Николаевщины, кроме Кинбурна.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, сейчас россияне могут готовиться к попыткам ВСУ форсировать Днепр в районе Косы, чтобы закрепиться на правом берегу.

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