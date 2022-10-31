Сейчас часть города после атаки РФ осталась без водо- и электроснабжения.

В понедельник утром, 31 октября, в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, из них уничтожили – 12.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает "Вечерний Киев".

"В пределах Киева было выявлено 16 воздушных целей, из них гарантированно уничтожили 12. Также по состоянию на 13:00 вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе восстановят водоснабжение", - отметил он.

По его словам, сейчас все профильные службы пытаются минимизировать последствия таких ударов, они работают в чрезвычайном режиме.

Массированная ракетная атака по Украине 31 октября: что известно о ракетных ударах РФ

Утро 31 октября началось для украинцев с масштабной воздушной тревоги. Позже в ряде городов прогремели взрывы. В частности, в Киеве, Днепре, Павлограде, Харькове, Запорожье и других. География ударов - здесь.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, Россия ударила по 18 объектам в 10 регионах Украины.

После атаки РФ в Киеве начались проблемы с электро- и водоснабжением. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что 80% города - без воды.

Воздушные силы ВСУ смогли сбить 44 ракеты из 50, которые Россия выпустила по территории Украины в понедельник утром.

В Нацполиции сообщили, что в результате сегодняшних атак РФ пострадали 13 человек.

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