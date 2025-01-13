Семьи солдат КНДР обеспокоены тем, что их отправляют на войну в качестве "рабов" и "пушечного мяса".

Северокорейские солдаты, попавшие в плен в Украине, не были простым "пушечным мясом", а работали на Главное разведывательное управление КНДР. Как пишет агентство Yonhap, такую информацию озвучили представители разведки Южной Кореи на брифинге.

"Двое солдат были из Главного разведывательного бюро, ключевого северокорейского военного разведывательного агентства", - говорится в сообщении.

Также в разведке сообщили, что новости об отправке войск распространяются по всей Северной Корее, при этом семьи отправленных обеспокоены тем, что солдат отправляют в качестве "рабов" и "пушечного мяса".

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"В то же время те, кого не затронула отправка напрямую, продемонстрировали более оптимистичную реакцию, ожидая российской помощи, которая может помочь улучшить их жизнь", - отмечают в разведке Южной Кореи.

Кроме того, по их данным, власти Северной Кореи предоставили семьям военнослужащих компенсацию, такую ​​как продукты питания и предметы первой необходимости.

Солдаты КНДР в войне в Украине

В южнокорейской разведке сообщили, что потери военных из КНДР в Курской области составляют уже около 3000 человек: 300 убитых и 2700 раненых.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух военных КНДР. При этом он заявил, что Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России. Он также заявил, что один из пленных военнослужащих КНДР хочет остаться в Украине.

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