По его словам, представления о российской армии не оправдались.

Оккупант, находившийся на Харьковском направлении жалуется на неорганизованность и некомпетентность собственного военного руководства во время отступления.

Об этом свидетельствует новое перехват разговоры захватчика.

Оккупант рассказывает, что пока остается на передовой, продолжаются массированные обстрелы со стороны украинских воинов. В то же время командование РФ захватчика крайне разочаровало.

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Оккупант: Я по-другому себе это представлял, потому что организации никакой нет. Я думал, что здесь армия, а здесь не армия.

Жена: А там просто мочилово друг друга, да?

Оккупант: Я просто думал, что здесь армия. Как всегда в частях там, какая-то организация, а здесь нет ничего. Каждый сам за себя.

Захватчик жалуется, что у них нет ни света, ни воды. Возможности помыться и постирать одежду нет. Ночью звонить родным запрещено, как и включать любые устройства. По его словам, после короткого разговора с женой ему нужно мигом менять локацию, потому что туда "прилетит".

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя реальное количество почти вдвое больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромленным из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом пророссийские боевики и военные накануне покинули Кременную, туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью он стал для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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