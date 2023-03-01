Вопрос заключается в том, сколько сил и средств осталось в российской армии, чтобы наносить воздушные дальнобойные удары высокоточным оружием.

Российские военные во время атак по территории Украины меняют временные промежутки между запусками ракет и дронов, количество примененных средств и время суток, но радикально новой тактики на сегодня у них нет.

"Меняются временные промежутки, меняется время суток, меняется количество барражирующих боеприпасов или крылатых ракет и так далее. Поэтому все, что происходит сейчас, это не является чем-то новым... Вопрос в том, сколько сил и средств у врага осталось для того, чтобы наносить воздушные дальнобойные удары высокоточным оружием", - сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Также Игнат отметил, что сегодня ночью в Полтавской области сбили четыре вражеских дрона-камикадзе.

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Угроза обстрела Украины - что стоит знать

28 февраля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что оккупанты осуществляли спутниковую разведку новых объектов, которые относятся к транспортной инфраструктуре, и уже несколько дней готовы к нанесению удара.

Сегодня, 1 марта, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что угроза нанесения врагом ракетного удара по территории Украины остается очень высокой. По ее данным, сейчас в Черном море находится 15 вражеских кораблей, из которых 5 являются ракетоносителями, также фиксируется активность вражеской авиации.

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