Сейчас в Черном море находится 15 вражеских кораблей, из которых 5 являются ракетоносителями, также фиксируется активность вражеской авиации.

Угроза задания врагом ракетного обстрела по территории Украины остается очень высокой.

Враг может нанести точечные удары или же атаковать несколькими волнами, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это будет не обязательно массированный (удар - УНИАН), возможно, будут точечные, возможно, несколькими волнами, однако такая готовность говорит о высокой угрозе и надо быть очень бдительными", - сказала она.

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Сейчас Россия вывели в море 15 кораблей. Также замечена активность вражеской авиации.

"Сейчас корабельная группировка без изменений продолжает находиться в увеличенном количестве в открытом море. Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются 5 ракетоносителей, снаряженные до 32 ракет. Среди этих носителей есть и подводные, пуск ракет именно с них обнаруживать очень сложно для сил противовоздушной обороны. Поэтому угроза остается очень высокой. Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море", - сказала она.

Новый ракетный удар по Украине

Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что оккупанты осуществляли спутниковую разведку новых объектов, которые относятся к транспортной инфраструктуре, и уже несколько дней готовы к нанесению удара.

Гуменюк прогнозирует, что новый массированный ракетный удар по территории Украины может произойти в течение ближайших двух суток. Она пришла к такому выводу, учитывая время, прошедшее с предыдущей атаки оккупантов, и активность вражеской авиации и беспилотников в последние дни.

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