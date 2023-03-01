Угроза задания врагом ракетного обстрела по территории Украины остается очень высокой.
Враг может нанести точечные удары или же атаковать несколькими волнами, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это будет не обязательно массированный (удар - УНИАН), возможно, будут точечные, возможно, несколькими волнами, однако такая готовность говорит о высокой угрозе и надо быть очень бдительными", - сказала она.
Сейчас Россия вывели в море 15 кораблей. Также замечена активность вражеской авиации.
"Сейчас корабельная группировка без изменений продолжает находиться в увеличенном количестве в открытом море. Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются 5 ракетоносителей, снаряженные до 32 ракет. Среди этих носителей есть и подводные, пуск ракет именно с них обнаруживать очень сложно для сил противовоздушной обороны. Поэтому угроза остается очень высокой. Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море", - сказала она.
Новый ракетный удар по Украине
Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что оккупанты осуществляли спутниковую разведку новых объектов, которые относятся к транспортной инфраструктуре, и уже несколько дней готовы к нанесению удара.
Гуменюк прогнозирует, что новый массированный ракетный удар по территории Украины может произойти в течение ближайших двух суток. Она пришла к такому выводу, учитывая время, прошедшее с предыдущей атаки оккупантов, и активность вражеской авиации и беспилотников в последние дни.